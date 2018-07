Ridderkerkse veteraan rolt de Nijmeegse Vierdaagse

Zo'n 44 duizend mensen zijn dinsdag gestart met de Nijmeegse Vierdaagse. Ronald van Dort uit Ridderkerk doet ook mee, maar niet als loper. Hij rijdt de Vierdaagse in zijn rolstoel.

Ronald raakte tien jaar geleden beide benen kwijt toen hij tijdens een militaire uitzending in Afghanistan op een bermbom reed. "Ik heb altijd gezegd dat ik een kruisje wilde halen, maar ik heb het nooit lopend gedaan", vertelt hij op Radio Rijnmond. "Nu krijg je ook in een rolstoel een kruisje, vroeger was dat niet."

Ronald is in zijn rolstoel zo snel, dat hij tegen het einde drie kwartier moest wachten. "Omdat we te hard gingen. De straten waren nog niet afgezet." Voor lopers is het tempo van Ronald te hoog om bij te houden. Hij begon om 04:00 uur en was rond 08:00 uur alweer binnen.

Veel voorbereidingstijd had Ronald ook al niet nodig. "Ik heb niet zo heel veel getraind", lacht hij. "Ik zit heel de dag in een stoel dus ik rijd de hele dag. Als je nooit in een stoel zit, is vijf kilometer al veel, dat zijn je armen niet gewend."

De veteraan en fanatiek sporter rijdt zonder handschoenen en heeft nog nergens last van. En als Ronald onderweg een lekke band krijgt? "Ik heb gewoon een nieuw bandje bij me, ik ga niet plakken."