Luiten maanden uit de roulatie

Joost Luiten moet zijn linkerpols laten opereren. De Rotterdamse golfer is daardoor ook de komende drie tot vier maanden buiten strijd. "Het is droevig, maar ik kom sterker terug. Hoe zwaarder het gevecht, hoe zoeter straks een overwinning smaakt'', twitterde hij.

Luiten kreeg in maart al last van zijn pols. Hij liet er een spuit inzetten zodat hij toch pijnvrij kon spelen, maar de klachten kwamen echter terug. Eind mei speelde de Rotterdammer zijn laatste toernooi.

De tweevoudig winnaar van het KLM Open ging vorig week langs bij de chirurg die hem in 2008 succesvol opereerde aan dezelfde pols. Het was bedoeld als second opinion. Deze week kreeg Luiten de uitslag van de scan. "Een operatie is noodzakelijk om het probleem te verhelpen'', aldus de 32-jarige golfer, die het KLM Open in september moet missen.