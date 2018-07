Waterschappen werken hard voor zoet water in de regio

Deel dit artikel:











Normaal gesproken pompt gemaal Breeman bij Barendrecht water vanuit de polder de rivier in, maar door de droogte staat het gemaal nu de andere kant op te pompen. Het is een van de maatregelen van het waterschap om te zorgen dat er voldoende zoet water in de regio blijft.

Door de droogte daalt het waterpeil in de rivieren, waardoor zout water vanaf de zee verder landinwaarts komt. Waterschappen hebben er de handen vol aan om het water in goede banen te leiden. Op dit moment is er nog geen sprake van een tekort aan zoet water. "De rivieraanvoer bij de Duitse grens is nog steeds meer dan 1200 kub per seconde. Maar we moeten wel harder werken om overal voldoende water te houden", zegt Lies Struik van Waterschap Hollandsche Delta.