Deel dit artikel:











Gevangene gereanimeerd na brand in zijn cel

Een gedetineerde in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel is dinsdagochtend gewond geraakt bij een brand in zijn cel.

Het vuur was snel uit, maar de gevangene moest worden gereanimeerd. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is niet bekend. Ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Ambulancepersoneel heeft zes medewerkers van de gevangenis en drie gevangenen nagekeken. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.