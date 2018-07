Frappante Flakkeenaar: Kika-Kees

Op z'n Kika-klompen, met een Kika-beker in zijn hand en gekleed in Kika-outfit is één ding duidelijk: Kees Witte uit Sommelsdijk ademt Kika. De ambassadeur van de stichting Kinderen Kankervrij op Goeree-Overflakkee is een bekend figuur op het eiland.

Sinds 2007 is Kika-Kees, zoals hij door velen wordt genoemd, ambassadeur. "Toen was Kika nog niet zo bekend", zegt hij. "Mensen vroegen toen: Wat is Kika? En dan moest ik het uitleggen. Maar tegenwoordig is het juist: Hé Kika-Kees, hoe gaat 'ie?"

Met een team van vrijwilligers gaat hij wekelijks verschillende plekken op het eiland af om geld op te halen voor de stichting. "We staan bijvoorbeeld op braderieën. We proberen overal zoveel mogelijk te komen. Ik word in augustus voor de eerste keer opa, je moet er niet aan denken dat er iets met die kleine gebeurd."

Kika-Kees haalt het voorbeeld aan van een jongetje dat vorige week nog bij hem op bezoek was. "Bij hem is in april leukemie geconstateerd. Dan zie je dat mannetje hier donderdag, maar wat moet je dan tegen hem zeggen? Kinderen zitten in m'n hart. Daar moeten we het voor doen."

Kika-Kees en zijn team zijn succesvol: "We hebben dit jaar al 70 duizend euro opgehaald. We zijn maar een klein eilandje, maar wel een prachtig eiland. Ik doe het niet alleen, WIJ doen het. Met zijn allen."