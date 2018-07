De Binnenvaart haalt 'Franse motor' naar Dordt

Vereniging De Binnenvaart haalt komende vrijdag het historisch schip Marot naar Dordrecht. Het gaat om een zogeheten Franse motor. Het binnenvaartschip krijgt na 65 jaar beroepsvaart een toekomst als museumschip.

Op 4 juli kocht De Binnenvaart al de Veerdienst 3 van de gemeente Dordrecht aan . Dat schip wordt verhuurd voor feesten en uitjes. De Marot moet onderdeel worden van het binnenvaartmuseum, dat nu nog bestaat uit voormalig duwboot René Siegfried en een LASH-bak.

Het drijvend museum ligt aan de Dordtse Stadswerven en daar wordt ook de Marot voorlopig afgemeerd. Uiteindelijk moet het een definitieve ligplaats krijgen in de zogeheten Leefwerf De Biesbosch, een haven met verschillende historische schepen bij de Stadswerven.

Jos Hubens, ambassadeur van Vereniging De Binnenvaart, is in z'n nopjes met de tweede aankoop in korte tijd: "Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Zo'n schip moet bewaard blijven. De scheepvaartinspectie heeft 'm gekeurd en hij is nog helemaal in orde."

"De Franse motor is een scheepstype dat na de Tweede Wereldoorlog van grote betekenis is geweest voor de wederopbouw van West-Europa door het vervoer met de nationale en internationale binnenvaart", weet Hubens.

Eigenlijk zijn er twee soorten, klein en groot. In totaal zijn er maar 120 van gebouwd, in Amerika en Canada. Hubens: "Het ontwerp van de kleine Franse motor werd in 1939 gemaakt op de tekentafels van scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht."

Tijdens en na de oorlog, via het Marshall hulpplan, kwamen al die schepen in handen van de Franse staat en dus onder de Franse vlag te varen. Om die reden worden ze sindsdien Franse motor genoemd.