Slagboom Randweg Dordrecht klem, N3 weer open Foto: ANWB

Op de randweg Dordrecht stond dinsdagochtend een file. De N3 was even helemaal afgesloten in de richting van Dordrecht naar Papendrecht.

Volgens Rijkswaterstaat was de slagboom van de Papendrechtse brug vast komen te zitten tussen de cabine en de trailer van een vrachtwagen. De ANWB adviseerde automobilisten om te rijden via Ridderkerk, over de A16 en de A15. Rond 11:00 uur was de slagboom gedemonteerd en de weg weer open.