Schenk dan toch naar FC Twente

Xandro Schenk poseerde nog in het shirt van Sparta (Foto: Paolo den Hartog)

Xandro Schenk heeft uiteindelijk getekend bij FC Twente. De verdediger zou in eerste instantie bij Sparta aan de slag gaan, maar hij wilde in juni bij nader inzien onder zijn contract uit.

Zo liet Schenk zich interviewen in het Sparta-shirt en was er een schriftelijke bevestiging van de zaakwaarnemers. Later kreeg hij een betere aanbieding van FC Twente.

Henk van Stee, technisch manager van de Kasteelclub, was boos over de handelswijze van FC Twente én de verdediger. Uiteindelijk zette de Rotterdamse ploeg een streep onder de zaak. Sparta dwong eerder een financiële compensatie af.

De 25-jarige Schenk komt transfervrij over van Go Ahead Eagles en tekent voor twee seizoenen bij FC Twente.