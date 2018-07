Deel dit artikel:











Politie Leerdam: Van wie is deze slang? Foto: Politie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

"Wie is in Leerdam zijn of haar slang kwijt?", vraagt de politie. Het is natuurlijk geen alledaagse melding dat er een slang van een meter op straat kruipt.

En dus was het even schrikken voor de mensen bij de Brunellaan. Een vrouw maakte snel een foto van de groen/bruine slang en belde de politie, voordat het reptiel de bosjes in kroop. De agenten konden niets anders doen dan de dierenambulance bellen. Medewerkers zijn nog naar de slang aan het zoeken.