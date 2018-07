Boswachter op de Slikken van Flakkee: 'ik heb het mooiste beroep dat er is'

De Slikken van Flakkee. Het is een prachtig uitgestrekt natuurgebied op Goeree-Overflakkee, tussen de dorpen Goedereede en Herkingen. Maar veel mensen in de regio zijn er volgens boswachter Wendy Janse nog nooit geweest.

"Voorheen was dit een zee-arm", vertelt Janse over de Slikken. "In 1971 is de Brouwersdam hier neergelegd." Inmiddels is er in het gebied geen getij meer en is zo'n 1500 hectare grond drooggevallen.

"Wat weinig mensen weten, is dat we verschillende uitkijkpunten hebben op de Slikken", legt Janse uit. "Daar kan je op de fiets of lopend komen." Een van de mooiste uitkijkpunten is volgens haar de 'wildarena'. "Je kijkt uit op de Grevelingen en ziet de dieren lekker in het water staan."



Want dieren lopen er zeker rond. Er zijn onder meer reeën, paarden, koeien en een kudde van zo'n 140 heckrunderen. "Dat is geen ras om gezellig doorheen te lopen. Niet dat we verwachten dat ze opeens op ons afstormen, maar ze hebben jongen, dus dan is het altijd opletten."

De grote vraag is alleen: hoe kom je bij dat uitkijkpunt? "Je moet het fietspad langs de Slikken van Flakkee volgen. Dan is er op een gegeven moment een bord dat er een wandelroute is. Je moet door een klaphekje en dan kom je hier."



Janse weet genoeg te vertellen over het gebied. "Ik heb het mooiste beroep dat er is. Ik ben blij dat ik mensen mag laten zien hoe mooi dit gebied is." Dat gebeurt sowieso twee keer per week als ze met een kar bezoekers over de Slikken rondleidt. "Dat is vooral 's avonds prachtig."