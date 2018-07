Deel dit artikel:











Gasexplosie in huis Papendrecht; medewerker Stedin gewond Foto: ZHZactueel

Een medewerker van Stedin is gewond geraakt bij een gasexplosie in een huis in Papendrecht. De gevel van het huis aan de Berkenhof raakte door de klap ontzet. De woning is onbewoonbaar verklaard.

De explosie was dinsdag aan het einde van de ochtend. De man was aan het werk in de meterkast, toen de klap plaatsvond. Volgens een woordvoerder van de brandweer liep het slachtoffer lichte brandwonden op. Ook was hij op zijn hoofd gevallen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het gaslek aan de Berkenhof is inmiddels gedicht door een andere monteur van Stedin.