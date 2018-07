Zomerkoningin Priscilla (25) gaat zomercarnaval vernieuwen

De Rotterdamse Priscilla Rehaen (25) is verkozen tot Queen Unlimited Zomercarnaval 2018. Samen met haar groep Jungle Boogie gaat ze 26 juli aan kop tijdens de parade. Dit alles in een vernieuwend jasje. "We gaan een straattheater opvoeren."

"Het is een choreografie die bestaat uit verschillende dansstijlen", vertelt Priscilla trots. "Tijdens de parade zullen we onze uren durende act aan de mensen laten zien. We willen de parade naar het volgende level tillen."

Maar is het dan niet lastig om een urenlange choreografie op te voeren? "Dat is het zeker", vervolgt Priscilla. "Maar we hebben de show zo ingedeeld dat iedereen een rustmomentje heeft. We werken ook met zeven verschillende choreografen."

Dilemma

Toch heeft haar selectie tot zomerkoningin ook grote gevolgen voor de groep. "Eigenlijk zou ik met onze groep dansen, maar dat gaat nu niet door. Ik moet voorop op een praalwagen staan die speciaal voor de queen wordt gemaakt. De groep moet mijn vertrek nu opvangen."

"We zijn nu nog met het zomercarnaval in gesprek", vertelt Priscilla. "We hopen natuurlijk dat ik mijn praalwagen ook af en toe mag verlaten, zodat ik kan meedansen. Het publiek vindt het vast geweldig om te zien dat ik ook meedoe met mijn eigen groep."

Serie