Zandkunstenares maakt hippe Rotterdamse puntschoen na

Je verwacht ze op het strand van Hoek van Holland, maar deze staat toch echt in een Rotterdamse etalage: een zandsculptuur! Kunstenares Ludo Roders heeft een hippe Rotterdamse puntschoen nagemaakt. "Het is een zandschoen en het leek mij wel leuk om te doen. Het is een keer wat anders", vertelt de Rotterdamse kunstenares.

De kunstenares is geen onbekende in het vak. Onlangs won ze een grote prijs in Finland. "Dit is mijn beroep. In de winter werk ik met ijs en in de zomer met zand", vertelt de kunstenares.

Het maken van een zandsculptuur gaat volgens een vast recept. Roders werkt alleen met speciaal zand: "Het zand dat op het strand ligt is niet geschikt voor het maken van zandsculpturen. Dit is meer hoekig zand dat erg stevig is", vertelt de kunstenares.

De schoenen staan in de etalage van het Rotterdamse schoenenmerk Mascolori. Een van de bekendste fans van Mascolori is vicepremier Hugo de Jonge. Hij heeft meerdere paren in z'n collectie. De vrolijke schoenen waren onderwerp van gesprek toen hij ze droeg op het bordes tijdens zijn beëdiging als vicepremier.

