Politie onderzoekt mishandeling medewerkster pizzeria

De politie is een onderzoek gestart naar het overlijden van een vrouw die drie dagen eerder werd mishandeld in een pizzeria aan de Kleiweg in Rotterdam-Noord. Uit het onderzoek moet blijken of de mishandeling en het overlijden iets met elkaar te maken hebben.

De vrouw (56) was medewerkster van de pizzeria. Afgelopen woensdag kreeg ze ruzie met een klant. Die greep haar vast en bedreigde haar. De vrouw deed aangifte en de man werd vrijdag aangehouden. Zaterdag, drie dagen na de ruzie in de pizzeria, overleed de vrouw uit Capelle aan den IJssel. De 30-jarige man uit Rotterdam, die haar vastgreep en bedreigde, moet woensdag voor de rechter-commissaris verschijnen. Die bepaalt of hij langer in voorarrest moet blijven.