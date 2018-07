Nummerdor: 'Rotterdam toch wel de sportstad van Nederland'

Dinsdag werd er voor de tweede dag gespeeld op het EK Beachvolleybal in Rotterdam, naast het bekende SS passagiersschip. Toernooidirecteur en oud-beachvolleyballer Reinder Nummerdor is erg tevreden met de mooie locatie.

"Dit is goed werk van de organisatie, we hebben hier drie jaar geleden al een prachtig WK gehad. Overal in de wereld had men het toen over deze locatie, dus er was ook geen enkele reden om die te veranderen", aldus Nummerdor.

"Rotterdam is toch wel een beetje de sportstad van Nederland, we hopen alleen dat er vooral overdag toch nog iets meer mensen komen", gaat Nummerdor verder. Hij geeft ook een verklaring waarom er geen halve finale of eindstrijd in Rotterdam gespeeld wordt. "Den Haag blijft alleen wel de beachvolleybalstad, veel volleyballers wonen en trainen daar. Vandaar dat daar ook de finales zijn."

Er spelen deze week twee Nederlandse koppels in Rotterdam. Sven Vismans en Jannes van der Ham verloren maandag al van Oostenrijk, dinsdag moesten ze het onderspit delven tegen Polen. Later op dinsdag komen Sanne Keizer en Madelein Meppelink nog in actie. "De grootste troef namens Nederland zijn toch wel Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, maar Keizer en Meppelink kunnen hier zomaar eens stunten en het podium halen. Minimaal een Nederlands team op het podium, dat zou dit EK Beachvolleybal voor mij geslaagd maken", besluit Nummerdor.