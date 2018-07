Rotterdamse MH17-nabestaande: separatisten houden botresten achter

Separatisten uit Rusland moeten ophouden met het achterhouden van botresten van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Dat zegt Silene Fredriksz uit Rotterdam. Zij verloor bij de vliegramp haar zoon Bryce en zijn vriendin Daisy.

Het is dinsdag precies vier jaar geleden dat het vliegtuig dat onderweg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur door een raket uit de lucht werd geschoten. 298 mensen kwamen daarbij om het leven.

Nog steeds worden er in het gebied in Oost-Oekraïne botresten van de slachtoffers gevonden. In december zette burgerjournalist Patrick Lancaster een filmpje op YouTube van zo'n vondst. Maar verschillende nabestaanden hebben hier volgens Fredriksz twijfels over.

“Deze journalist kwam met een YouTube-filmpje waarin hij een steen optilde en zomaar twintig, dertig botresten bij elkaar vond. Dat stuk grond was al lang is afgegraven, ik geloof zelf tot veertig centimeter diep door onderzoekers van de OVSE. Dus dat geloven wij gewoon niet. Dat is er gewoon neergelegd", vertelt Silene Fredriksz.

“Ïk heb het vermoeden dat de separatisten ergens botresten hebben achter gehouden", zegt Fredriksz. "Misschien ook wel persoonlijke spullen, want er is heel veel kwijt. Blijkbaar gebruiken ze het als een bewijs. Zo van: zie je wel. De aarde is helemaal niet goed uitgezocht. Ze doen helemaal hun werk niet goed."

Nabestaanden zijn er verdrietig over dat de gevonden botresten pas na maanden worden overgedragen. De onderhandelingen duren lang. Volgens Fredriksz is de enige die dit kan stoppen de Russische president Poetin.