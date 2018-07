Deel dit artikel:











Manshoge haan van Rotterdamse dierenwinkel verdwenen Foto: de overgebleven haan

Een van de bekende hanen van Dierenwinkel de Rimboe in Rotterdam is dit weekend gestolen. De winkeleigenaar hoopt drie dagen later nog steeds dat het kunstwerk wordt teruggebracht. "Ik ben verdrietig. Hij stond altijd zo netjes voor mijn deur. Ik vond het heel leuk op de stoep voor mijn dierenwinkeltje", vertelt Esdra Baris.

Baris zag op de bewakingsbeelden dat drie mannen de grote blauwe haan hebben meegenomen. "Het is toch raar dat je op zaterdagnacht met zo'n grote haan loopt te sjouwen met z'n drieën en dat het dan niet opvalt." Of de 'kipnapping'[een studentengrap of een ordinaire diefstal is? Baris weet het niet. "De politie is ermee bezig. Maar van mij mag de haan ook gewoon netjes teruggebracht worden. Met een grote bos bloemen en veel chocolade. Dat is altijd goed voor ons."