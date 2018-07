Handen uit de mouwen in Faunapark Flakkee

Ze zijn dinsdag dicht, maar toch zijn de medewerkers van Faunapark Flakkee in Nieuwe-Tonge druk bezig. De hokken van de dieren moeten worden schoongemaakt. Een stukje participerende journalistiek voor verslaggever Sanne Waldekker, want zij moest dinsdag haar handen uit de mouwen steken in de dierentuin.

"We gaan beginnen met het beverrattenbad schoonmaken", zei Petra Blokker van de dierentuin bij binnenkomst. "Dus ik hoop dat je laarzen bij je hebt..."

En die had Sanne zeker bij zich. Dat was maar goed ook, want het hok van de dwergmuizen moest schoongemaakt worden. Daarvoor moest ze tussen de dwergmuisjes het hok in klimmen. Of ze onder de poep komt te zitten vandaag? De medewerkers lachten en knikten van wel.

Officieel een dierentuin

Faunapark Flakkee mag zich sinds vorige maand dierentuin noemen. Dat was niet 'even een papiertje invullen', maar daar is nogal wat tijd en moeite overheen gegaan.

"Dat is een redelijk technisch verhaal", vertelde Blokker eerder op Radio Rijnmond. "Als je meer dan negen wilde diersoorten hebt en je bent meer dan zes dagen open, dan heb je zo'n papiertje nodig."



Snel weer vies

Het werk geeft voldoening, merkt Sanne al snel. "Wij zijn even bezig geweest en nu zie je dat de dieren aan het genieten zijn. We hebben poep geschept en wilgentakken gezaagd. De beverratten maken de boel alleen wel weer snel vies, dat is een beetje jammer."

Ondanks dat het rommelkonten zijn, zijn het een van de favoriete dieren van Petra. "Ze zijn koddig. Maar ook de wasbeerhonden, de kangoeroes... ik vind ze allemaal leuk."



Petra sluit af met een serieuze noot. "De beverratten staan op de lijst met invasieve soorten. Daar staan een flink aantal planten en dieren op. Die mag je niet meer verhandelen, niet meer fokken en niet meer verplaatsen. Ze moeten eigenlijk uitsterven in de dierentuin. Ik hoop dat iemand me ooit eens kan uitleggen waar dát goed voor is, want dat heeft niets met dierenwelzijn te maken."