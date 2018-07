Weer brand op Goeree-Overflakkee

Foto: akkerbrand in Ooltgensplaat op maandag

Op het eiland Goeree-Overflakkee woedde ook in Oude-Tonge een brand. Een graanveld op de Heerenweg vatte vlam tijdens het oogsten. De brandweer had de brand rond 17:00 onder controle.

De brandweer had een extra voertuig gestuurd om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de andere akkers.