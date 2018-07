Darren Maatsen richting RKC Waalwijk

Geboren Vlaardinger Darren Maatsen vertrekt naar RKC Waalwijk. De 27-jarige buitenspeler komt over van het Griekse Apollon Smyrnis en tekent een tweejarige verbintenis. Maatsen begon zijn professionele voetballoopbaan bij Excelsior.

Nadat hij in het seizoen 2011/2012 en 2012/2013 veel minuten maakte namens Excelsior in zowel de Eredivisie als de Eerste Divisie, vertrok hij naar Ross County FC in Schotland. Begin 2015 keerde hij terug naar Nederland, bij FC Den Bosch.

Het avontuur in Den Bosch duurde niet lang, want na een kort avontuur bij AO Agia Napa uit Cyprus, tekende Maatsen begin 2016 bij Go Ahead Eagles. Afgelopen seizoen speelde hij dus in Griekenland, maar daar kwam hij het tweede deel van het seizoen niet meer aan spelen toe.