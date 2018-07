Elvis is ontroostbaar

De Dordtse gans Elvis zoekt al dagen naar zijn overleden vrouwtje. De gans loopt en zwemt al dagen verdwaasd rond in het Dordtse Park Merwestein. "Met Elvis gaat het niet goed", zegt verzorger Nico Duyndam.

Het vrouwtje werd vrijdagavond aangevallen door een hond en heeft toen haar nek gebroken. "Ze had een bijtwond in haar snavel. Helaas hebben we haar moeten laten inslapen."

Volgens de parkwachter is een nieuw vrouwtje het beste medicijn tegen zijn verdriet. Hij houdt zich aanbevolen voor mensen die een vrouwelijke witte boerengans in de aanbieding hebben. "Dan vergeet hij heel snel z'n verdriet. De eerste dagen zijn dan nog moeilijk. Daarna koppelt hij zich automatisch aan de andere gans,"