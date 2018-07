Kunstenaar Schippers gaat Dordts beeld Willem van Oranje maken

Dordrecht krijgt een 'traditioneel' beeld van Willem van Oranje. Kunstenaar Arie Schippers heeft vanmiddag bevestigd dat uit vier ontwerpen de zijne gekozen is door een vakjury.

Museum Hof van Nederland, dat de ontwerpwedstrijd organiseerde, wil het bericht bevestigen noch ontkennen. Het nieuws lekte uit via het social medium Twitter.

Vier kunstenaars, Pieter Laurens Mol, Arie Schippers, Johan Tahon en Anne Wenzel, kregen de opdracht om een ontwerp te maken voor een Dordts beeld van Willem van Oranje.

Bezoekers van het museum mochten tot 1 juli stemmen. Een jury, onder voorzitterschap van cultuurwethouder Piet Sleeking, heeft die keus meegewogen in de uiteindelijke keuze.

Hondje



Schippers maakt een drie meter hoog bronzen beeld van de 'Vader des Vaderlands' met aan zijn voeten z'n hondje. Het beeld moet volgend jaar klaar zijn.

De komst van het beeld is in Dordrecht niet onomstreden. Plaatselijke historici wijzen op de dubieuze rol die de Oranjes speelden bij de moord op de Gebroeders De Wit, in het rampjaar 1672.

Willem van Oranje stuurde honderd jaar eerder zijn afgezant naar Dordrecht. Dat was het begin van de opstand tegen de Spanjaarden. Dordtse historici zeggen dat hij zelf maar zelden zelf naar de stad kwam.

Johan en Cornelis de Witt zijn de beroemdste Dordtenaren aller tijden. Johan was raadpensionaris van de republiek en Cornelis was aan boord bij Michiel de Ruyter tijdens de legendarische Tocht naar Chatham, waar de Engelse vloot vernietigd werd.