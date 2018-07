Coen (11) is gids van streekmuseum Sommelsdijk

Hij is pas elf jaar, maar weet al ontzettend veel van Goeree-Overflakkee. Coen van Nimwegen zet zich in als vrijwilliger voor het streekmuseum in Sommelsdijk en leidt ons dinsdag door het museum.

En dat doet hij niet in zijn 'normale kloffie'. Voor de gelegenheid heeft hij Flakkeese kledingdracht aan, inclusief klompen. "Ja, die zitten niet heel erg lekker", zegt hij lachend.

Coen woont zelf om de hoek van het museum in Sommelsdijk. "Ons huis is vroeger van de smid geweest. In ons huis had hij zijn winkel en zijn woonhuis. Bij de buren was zijn werkplaats", vertelt hij.

Voor zijn 'baan' bij het museum heeft hij naar eigen zeggen geluk gehad. "Mijn vader werkt bij de gemeente en via via ben ik toen gevraagd als gids."

Hoogtepunten

Coen neemt verslaggever Marion Keete mee langs de hoogtepunten van het Streekmuseum. Zo kan in een virtual reality-omgeving de watersnoodramp van 1953 van dichtbij bekeken worden. Met een VR-bril op zie je het waargebeurde verhaal van een gezin, waarvan de ouders verdronken tijdens de watersnoodramp.

Ook is er een touchscreen-tafel, waarop van alles te bekijken is over de geschiedenis van het eiland. De historie van het eiland gaat zo'n tweeduizend jaar terug.



Marion en Coen sluiten de rondleiding af met een spelletje Flakkeese uitdrukkingen raden. Hoewel Coen sommige uitdrukkingen inmiddels wel kent, heeft hij het Flakkeese dialect verder niet onder de knie. "Ik ben opgevoed met normaal Nederlands. Dat is misschien een klein gebrekje."