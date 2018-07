Deel dit artikel:











Auto over de kop op A15 Foto: Berging A.Barendregt

Op de A15 richting Rotterdam is ter hoogte van Spijkenisse een auto over de kop geslagen. Het is onbekend of daarbij gewonden zijn gevallen.

Een rijstrook is afgesloten. Dat zorgt voor een enorme file. Automobilisten wordt geadviseerd om via de Beneluxtunnel te rijden. Rijkswaterstaat denkt dat de afgesloten rijstrook rond 19:00 uur weer vrij is.