Vergeten Verhalen: Juliana wenst SS Rotterdam behouden vaart

Maar liefst 30.000 mensen zijn in 1958 naar de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij gekomen om de tewaterlating van het SS Rotterdam mee te maken. Het schip van de Holland Amerika Lijn is op dat moment de trots van Nederland.

De oer-Rotterdamse bedrijven HAL en RDM zijn opdrachtgever en bouwer van dit toonbeeld van technisch kunnen in die tijd. Rob Noordhoek van Museum Rotterdam: "Het schip straalde niet alleen af op Rotterdam, maar op het hele land. Andere landen hadden dat ook in de tijd, je had de Queen-schepen in Engeland, de France in Frankrijk en de Verenigde Staten noemden hun schip de United States. Nederland had dus de Rotterdam."

Het schip is in de jaren vijftig gebouwd, maar al in 1940 worden de eerste plannen gemaakt. De Statendam gaat in de eerste oorlogsdagen in Rotterdam verloren. Noordhoek: "Dat schip is eigenlijk in de vaart als zusterschip van vlaggenschip de Nieuw Amsterdam. Dat was handig op de trans-Atlantische vaart. Als de een naar Rotterdam voer, dan ging de ander naar New York en andersom."

Modern



Door het verlies van de Statendam denkt de HAL na over een nieuw groot schip. De Nieuw Amsterdam is in de jaren dertig gebouwd bij RDM en is het vlaggenschip van de rederij. Het nieuwe schip moet modern zijn en klaar voor de toekomst.

"Uiteindelijk is het een revolutionair ontwerp dat makkelijk om te bouwen is voor de cruisevaart. Daar hadden ze gelijk in, want het waren de nadagen van de tijd dat landverhuizers per schip naar Amerika gingen. Toen eenmaal de verkeersvliegtuigen opkwamen, was het vrij snel afgelopen met de grote schepen als vervoermiddel", zegt Noordhoek.

Spektakel

De RDM krijgt in oktober 1955 opdracht voor de bouw van het SS Rotterdam. Op 13 september 1958 is de tewaterlating. Daarbij is niets aan het toeval overgelaten. Er worden berekeningen gemaakt om het schip vloeiend vanaf de helling de Maas in te laten glijden.Op het terrein bij de helling van RDM zijn 22 duizend mensen bijeengekomen om het spektakel te zien. Nog eens 7000 mensen zitten op tribunes. Op speciale tribunes hebben 1200 genodigden plaatsgenomen. Koningin Juliana komt per schip aan om de officiële handeling te verrichten.

Even voor half vijf is het doodtij en dat is het moment om de Rotterdam van de helling te laten gaan. Koningin Juliana hakt het touw door en spreekt de woorden: "Ik geef u de naam Rotterdam en wens u een behouden vaart". De champagnefles breekt tegen de romp en het schip komt langzaam in beweging.

Tekst gaat verder onder de video



Na de tewaterlating wordt het schip verder afgebouwd. De officiële proefvaart is op 20 augustus 1959. De Rotterdam vaart over de Waterweg naar zee en buitengaats is de overdracht van het schip van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij aan de Holland Amerika Lijn.

Koningin Julliana woont ook deze ceremonie bij. Zij haalt de vlag van de werf neer en hijst de vlag van de rederij.

Met de eerste officiële vaart gaat ook een koninklijke passagier mee. Op 3 september 1959 stapt prinses Beatrix in Rotterdam aan boord voor de overtocht naar New York.