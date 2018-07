Gevalletje kipnapping Kruis- Kade Rimboerekwisiet gejat

Rimboedierenwinkel-eigenaar Esdra Baris aan de WestKruiska looft een beloning uit voor degene die klaarheid brengt in de genakende brutale kipnappingszaak die hem trof.

De door de Chinese Studio Zi-collectiefkunstenares ZhonYong kleurrijk beschilderde en tijdens het Chinese Nieuwjaar te kijk gezette Kip dan wel Haan en Mopshondrekwisieten zijn afgelopen weken gewilde pikkedief-artikelen gebleken.

Twee weken geleden probeerden aangeschoten studentikose onverlaten ook al er vandoor te gaan met een van de kunststoffen pluimvee-exemplaren.

De politie kon toen dankzij bewakingscamerabeelden het misdrijf op heterdaad voorkomen omdat de raddraaidaders vol in het snotje liepen.

Wie nu de ontvreemding op het geweten is vooralsnog onduidelijk, hoewel een 'Kip'-festigevalorganisator en een eierhandel uit het noorden van het land wel enkele dagen eerder navraag hebben gedaan naar de prijsnotering van de plastic kunstwerken.

Of daar een aantoonbaar en bewijsbare link naartoe te leggen valt is uiteraard kwalijke suggestiewek. Hoe dan ook moet er klip- om niet te zeggen kipklare klaarheid in deze verwerpelijk kipnapping gebracht en daarom gaat uwer vloggert Jack F Kerklaan er maar weer 's vol in en dus op de veelgeplaagde Esdra Baris aan......