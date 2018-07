Knappe oefenzege FC Dordrecht bij ADO Den Haag

FC Dordrecht heeft dinsdagavond in een oefenwedstrijd ADO Den Haag verslagen. Op het veld van de Haagse amateurclub hvv Laakkwartier werd het 0-2 voor de mannen van Gérard de Nooijer.

De zege is knap te noemen omdat ADO met een A-team aan de aftrap verscheen. Onder meer Beugelsdijk, Immers en El Khayati stonden in de basis. Het jonge FC Dordrecht speelde gedisciplineerd en was een half uur lang gelijkwaardig aan de eredivisionist.

In het laatste kwartier nam de druk van ADO toe en creëerde het drie opgelegde kansen. Deze werden alle drie om zeep geholpen door de Chinees Yuning Zhang. Bjørn Johnsen, de boomlange topscorer van het afgelopen seizoen bij ADO, keek langs het veld toe.

Na rust kwam het op de tegenaanval mikkende Dordrecht op voorsprong. Jeremy Cijntje ontsnapte aan de buitenspelval en schoof de bal langs de keeper. Vlak voor tijd maakte Abdullah Achahbar er 0-2 van.