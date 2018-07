Hoe is het nu met ‘hooli-gans’ Gerard?

Hij verbleef een paar jaar geleden onder het viaduct bij afslag Spaanse Polder bij de A13 in Rotterdam. Daar viel gans Gerard auto’s en fietsers aan. De 'hooli-gans' kreeg uiteindelijk een onderkomen in Akka’s Ganzenparadijs in Drenthe. Verslaggever Erik Lemmers zocht Gerard daar op.

Gans Gerard zwemt inmiddels rustig rond in de vijver van het ganzenparadijs met zijn vrouw 'Oma' gans. "Hij is hier absoluut niet agressief. Het is een dominant dier, maar hij is ontzettend leuk en lief met z'n vrouwtje en zijn familie die hij inmiddels om zich heen heeft verzameld", vertelt Chögyal Trizin van het ganzenparadijs.

7 duizend fans

Gerard werd steeds p opulairder in 2015 en kreeg zelfs een eigen pagina op Facebook met 7000 fans. Hier hielden mensen elkaar op de hoogte van het wel en wee van de ‘hooli-gans’.

Het lukte de politie in 2015 maar niet om Gerard te vangen. Omdat veel mensen zich zorgen maakten over zijn veiligheid werden mensen van Boeddhistische vogelopvang Akka’s Ganzenparadijs gevraagd of ze iets voor het dier konden doen. Hen lukte het Gerard met een plakje brood te lokken en mee te nemen naar Drenthe.

"Er zijn ook best wat fans naar Drenthe gekomen, speciaal voor Gerard. Dat was heel leuk", zegt Trizin.