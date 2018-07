'Oververhitte landbouwmachines zorgen voor akkerbranden'

Oververhitte landbouwmachines zijn volgens de brandweer vaak de oorzaak van de branden die Goeree-Overflakkee teisteren. Een vonk of een mechanisch defect kan door de droogte al snel een fik in een oogstveld veroorzaken.

"We gaan boeren niet verbieden om niet te oogsten. Dit is hun boterham. Wel zeggen we extra voorzichtig te zijn", zegt Jan Tuns van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De brandweer reed de laatste dagen af en aan om branden op Goeree-Overflakkee te blussen. Dinsdag was het twee keer raak: een aangestoken natuurbrand bij Stellendam en een akkerbrand bij Oude Tonge . De brand bij Stellendam bleek overigens te zijn aangestoken.

De afgelopen twee weken hebben er al meer dan tien branden gewoed.