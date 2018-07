Deel dit artikel:











Binnenlandse transfer in Marokko voor Haddad Een archieffoto Ilias Haddad in het shirt van FC Dordrecht

De in Dordrecht geboren en oud speler van FC Dordrecht Ilias Haddad maakt een binnenlandse transfer in Marokko. De 29-jarige verdediger ruilt FAR Rabat in voor Raja Casablanca.

Haddad voetbalde de laatste drie seizoenen voor FAR Rabat. In het verleden speelde hij drie jaar voor FC Dordrecht. In de jeugd kwam hij ook uit voor Excelsior.