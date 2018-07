Actiecomité tegen sloop in Afrikaanderwijk

Twintig bewoners in de Rotterdamse Afrikaanderwijk hebben een actiecomité opgericht tegen de sloop van 599 panden in de Tweebosbuurt. Ze gaan zich onder meer richten op het inzamelen van handtekeningen en het bedenken van ludieke acties om de sloop tegen te gaan.

Het college van b&w van Rotterdam stemde twee weken geleden in met een plan om de woningen te slopen. Er komen 374 nieuwe woningen voor in de plaats, waaronder 130 sociale huurwoningen.

"Kijk naar de situatie in Crooswijk jaren geleden", vertelt gemeenteraadslid Tylan Cicek van de SP, de partij die de avond organiseerde. "Toen werden er ook minder woningen gesloopt dan gepland, onder meer na protesten van bewoners. Veel bewoners zijn strijdbaar. Dat is belangrijk om iets te bereiken."

Yuppenbuurt

Dinsdagavond was ook een bewoner uit Rotterdam-Crooswijk aanwezig. Hij protesteerde met een grote groep bewoners jaren geleden tegen de komst van nieuwbouw in zijn wijk. "Pak je kansen, ga er voor staan", riep hij onder luid applaus.

Bewoner Cor woont al tientallen jaren in de Tweebosstraat. Hij heeft zich aangemeld voor het comité. "Ik wil niet dat het hier veranderd in een yuppenbuurt. Alles wat ook maar een beetje helpt om de boel redden, grijp ik met beide handen aan. Als we niets doen, wordt het zeker gesloopt."