15 duizend euro voor gouden tip over verdachte van schietpartij bij Noordeloos

Justitie looft 15 duizend euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de 35-jarige Gerel Palm. Hij zou achter de schietpartij bij Noordeloos zitten, waarbij in december 2016 twee mannen bijna om het leven kwamen.

De Rotterdammers van 28 en 35 jaar werden gevonden in de berm van de N214 en in een weiland. Ze werden zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

Een tijdlang waren de mannen zelf ook verdachte in deze zaak. Inmiddels zijn ze dat niet meer.

Rijbewijs



In maart 2017 werd Gerel Palm in Suriname opgepakt als verdachte. Twee weken later wist hij te ontsnappen uit een gevangenis . Sindsdien is hij op de vlucht.

Volgens de politie zou Palm in Zuid-Amerika kunnen verblijven. Maar mogelijk is hij ook voor korte tijd in Nederland en Duitsland geweest.

Op 15 juni dit jaar werd vlakbij het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein een rijbewijs van hem gevonden. De politie vermoedt dat Palm nog steeds contact heeft met mensen in Nederland.