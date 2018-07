Zo vroeg was de tarweoogst nog nooit

Boer Pieter van Kempen uit Herkingen is al aan het oogsten geslagen. Dat is extreem vroeg in het jaar. Door de droogte is de wintertarwe al rijp en kan de dorsmachine het land op. "Anders liggen alle korrels straks op de grond."

De 30-jarige agrariër op Goeree-Overflakkee heeft dit nog nooit meegemaakt. "Normaal gaan we pas in augustus de wintertarwe oogsten, maar dit is extreem", zegt Pieter terwijl hij heen en weer schudt op de enorme combine. De dorsmachine snijdt het akker kaal, terwijl fazanten en hazen de draaiende messen ontvluchten.

Aardappelen en uien

"We hebben ook aardappelen staan en uien. Die hebben het zwaarder door de droogte. De grond is zo hard dat de piepers er nog niet uit kunnen want dan beschadigen ze", vertelt Pieter terwijl de combine zichzelf via een GPS-signaal over het tarweakker beweegt.

"De uien zullen wat kleiner zijn dit jaar en ook de prijzen van gewassen zullen wat stijgen, we maken meer kosten omdat we veel meer te sproeien."

Stofwolken

Boer Van Kempen is niet de enige akkerbouwer op het eiland die al aan het oogsten is. In het wijde en bruine, dorre landschap zie je her en der stofwolken veroorzaakt door oogstende boeren.

"Het is even aanpezen. Zo gaan we vandaag tot middernacht door, maar dan hebben we ook alle tarwe binnen en liggen de korrels niet op het land. Want rijp zijn ze".