Woningen beschoten in Schiedam en Vlaardingen Foto: MediaTV

Een woning aan de Rietkraag in Schiedam is in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. De buurt werd aan het begin van de nacht opgeschrikt door een hevige knal.

Er bleek geschoten te zijn op een raam van een woning. De bewoners lagen op dat moment te slapen. Niemand raakte gewond. De politie heeft uitgebreid technisch onderzoek gedaan, zowel in de woning als op straat. De schutter is nog niet gevonden. Even verderop in Vlaardingen gebeurde een paar uur later ook een schietpartij. Aan de Francijntje de Kadtlaan werd eveneens een woning beschoten. Niemand raakte gewond. Volgens de politie lijkt het erop dat beide schietpartijen niets met elkaar te maken hebben.