50 duizend bijen in honing verdronken in Brielle Imkers John de Greef en Johan de Vries

In Brielle hebben vandalen opnieuw enkele bijenkasten omgegooid op het Idylle-terrein. Na de eerste keer op maandag was het dinsdag overdag en in de nacht weer raak. In totaal zijn elf van de 21 kasten doelwit geweest. Imker John de Greef is er kapot van en woest.

"We hebben eigenlijk geen defensiematerialen. Dus het enige dat het nog kon verzinnen was de kast met de meest agressieve bijen open laten zodat ze nog een beetje op afstand zouden blijven." Een bijenvolk is door toedoen van de vandalen verloren gegaan, zo'n 50- duizend bijen. Alle raten in de kat zijn door de klap kapot gegaan. Veel bijen zitten vastgeplakt aan de honing en zijn feitelijk verdronken. "De twee daders van ongeveer 15/16 jaar oud waren vergezeld van een klein wit hondje. Ze hebben een mediterraan uiterlijk en wonen waarschijnlijk in de wijk Nieuwland te Brielle Hopelijk zijn ze mans genoeg om hun vreselijke daden in te zien en zich te melden bij de gemeente of politie." De gemeente wees het terrein van het voormalige Wellantcollege een tijdje terug aan voor het houden van de bijen. Er was woningbouw gepland, maar dat is een paar jaar terug door de crisis op de lange baan geschoven...