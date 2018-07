Blarenprikker Vierdaagse: 'Het is toch wel een soort roeping'

Het is stevig aanpoten op de Nijmeegse Vierdaagse de komende dagen voor Anita Klein uit Goudswaard. Niet als wandelaar, maar als blarenprikker.

Ze doet het al acht jaar met veel plezier en neemt er zelfs vrij voor van haar werk. "Vandaag ga ik lekker prikken ja. Het is toch wel een soort roeping die je moet hebben om die mensen te helpen. We proberen natuurlijk dat ze vrijdag allemaal over die finish komen. Ik zit in de huishoudelijke ondersteuning voor senioren en neem speciaal hiervoor een werkvakantie op. Ik doe het al acht jaar zo."

Volgens Klein is het best nog wel een hele klus om de voeten van mensen te behandelen zodat ze weer verder kunnen lopen. De wandelaars moeten eigenlijk een nieuwe, tweede huid krijgen van verband.

"Je bent al snel twintig minuten per wandelaar bezig en dat kan wel eens uitlopen tot anderhalf uur. Het is niet alleen eventjes een pleistertje plakken. We beslissen niet over of iemand beter kan stoppen. We geven wel een advies, maar de beslissing ligt uiteindelijk bij een arts."

Voor mensen die zelf een blaar willen aanpakken, heeft ze nog een advies: "Doorprikken en helemaal afplakken. Als ie op je hiel zit dan begin je bij de achillespees te plakken tot helemaal onder aan je voet."

De finish van de Vierdaagse is vrijdag vanaf 14:00 live te zien op TV Rijnmond in samenwerking met de andere regionale omroepen. De uitzending duurt tot 17:00 uur.