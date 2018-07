Wereldkampioen kitesurfen over Flakkee: 'Ik blijf toch altijd terugkomen hier'

Dat de kust van Goeree-Overflakkee geschikt is voor watersport, is wel duidelijk. Maar dat er op het water voor Ouddorp ook daadwerkelijk wereldkampioenen zijn groot geworden, ligt misschien iets minder voor de hand.

Een van hen is de 28-jarige Youri Zoon. Geboren en getogen op Flakkee en al twee keer de beste van de wereld op het gebied van kitesurfen. "In 2016 was ik tweede, maar ik hoop in 2018 weer op het hoogste podium te staan."

Zoon kreeg watersport min of meer met de paplepel ingegoten. "Ik begon op mijn negende met surfen en op mijn twaalfde met kitesurfen", vertelt hij op het strand van Ouddorp. "Ik heb het hier, op Ouddorp, geleerd."

Op het eiland zijn genoeg kitescholen, vertelt Zoon. "Neem les, voor de veiligheid", raadt hij mensen aan. "Het is een super leuke sport. Het is weggelegd voor iedereen."



Maar vandaag kitesurfen zit er niet in. "Het is zomer in Nederland", zegt Zoon. "Dan kan het de ene dag dertig knopen waaien, de volgende dag kan het heerlijk strandweer zijn. Dat is ook wel weer het mooie van Nederland."

Het liefst gaat Zoon naar Brazilië, Griekenland of Australië om te 'kiten'. "Daar waait de wind elke dag en kan ik veel trainingsuren maken. Dat is belangrijk."

Hij krijgt regelmatig de vraag of het niet beter is om naar het buitenland te verhuizen voor zijn sport. "Maar ik blijf toch altijd gewoon terugkomen hier."