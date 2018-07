Deel dit artikel:











Ophef over 'misbruikte' Dirk-medewerker Alblasserdam Google streetview

Op internet is ophef ontstaan over een ‘misbruikte’ supermarktmedewerker van de Dirk in Alblasserdam. Op een video is te zien hoe een werknemer van de supermarktketen buiten aan het werk is gezet. Zittend op de grond is de man bezig met het verwijderen van onkruid tussen tegels op het terrein van de supermarkt.

Op de vraag van de filmer waarom de man de tegels moet schoonmaken antwoord de Dirk-medewerker dat hij geen idee heeft. “Misschien omdat ik donker ben. In die hitte.” De maker van de video reageert verontwaardigd dat hem dit niet een taak voor de man lijkt. “Ik vind het niet leuk, maar ik luister liever”, geeft de Dirk-medewerker aan. Een familielid van de man op uit haar ongenoegen op Facebook. Ze zegt dat haar oom een geestelijke beperking heeft. De man werkt al dertien jaar als vakkenvuller. De man zou al vaker geklaagd hebben maar wordt volgens het familielid als een slaaf behandeld. De supermarktmedewerker zegt normaal altijd binnen te werken. “Maar nu is mijn baas weg en word ik misbruikt om dit te doen. Met mijn jobcoach heb ik afgesproken dat ik altijd mag vakkenvullen.” De supermarktketen kon nog geen antwoord geven op de vraag of dit hoort bij de werkzaamheden van de medewerker. Een woordvoerster laat weten uit te zoeken wat er precies speelt in het filiaal en komt later met een reactie.