Rodney Kongolo naar Heerenveen

Een jeugdteam van Feyenoord in actie op Varkenoord

Rotterdammer Rodney Kongolo keert terug naar Nederland. Hij komt over van Manchester City en tekent een contract voor vier jaar bij sc Heerenveen. De 20-jarige middenvelder speelde bij de Engelse kampioen, dat hem wegplukte uit de jeugdopleiding van Feyenoord, in jeugdelftallen.

In 2014 maakte de toen 16-jarige Kongolo de overstap van Feyenoord naar Manchester City. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Doncaster Rovers, een club op het derde niveau van Engeland.

Rodney Kongolo is het jongere broertje van Terence, die ook voor Feyenoord speelde en nu actief is in de Premier League bij Huddersfield Town.