Geladaverblijf diergaarde Blijdorp bijna klaar

Alleen de overspanning moet nog gemaakt worden, maar dan is het nieuwe verblijf voor de Ethiopische Gelada-aapjes klaar in de Rotterdamse dierentuin. Deze woensdag worden de stalen buizen op hun plek gehesen met behulp van drie grote hijskranen.

Vanaf half augustus zullen de netten nog gespannen worden, eerst aan de noordkant tegenover de Rivièrahal en daarna de zuidzijde. Dit najaar verhuizen de dieren dan naar hun nieuwe onderkomen.