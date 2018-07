Minister over Blankenburgtunnel: 'Het is mooi dat we aan de slag kunnen'

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is blij met de uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde woensdagochtend dat de bezwaren tegen de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen ongegrond zijn en dus mag de tunnel nu aangelegd worden.

"De Blankenburgverbinding is belangrijk voor de haven en belangrijk voor de doorstroming van het verkeer in deze drukke regio", reageerde Van Nieuwenhuizen. "Het is mooi dat we aan de slag kunnen om deze nieuwe wegverbinding aan te leggen."

Teleurstelling en blijdschap

De bezwaarmakers zijn teleurgesteld over het besluit, zegt een woordvoerster. "We hadden gehoopt dat de Raad van State mee zou gaan met onze kritiekpunten. Door dit besluit kunnen de machines van stal en komen er zes banen asfalt dwars door natuurhistorisch gebied. Ook flink meer luchtvervuiling dus."

Het Havenbedrijf Rotterdam verwelkomt het besluit van de Raad van State. "Naast de Botlektunnel krijgt de Rotterdamse haven nu een tweede ontsluiting van het havengebied via de weg. Het havengebied zal daardoor niet louter afhankelijk meer zijn van de Botlektunnel en bovendien zal de Beneluxtunnel worden ontlast", aldus bestuurder Ronald Paul.

Ondernemersorganisatie Evofenedex reageert verheugd. Volgens de organisatie is de realisatie noodzakelijk om de aan- en afvoer van goederen van en naar de stad en de haven ook in de toekomst werkbaar te houden.

Zes jaar

Door de uitspraak kan Rijkswaterstaat beginnen met de aanleg van de autosnelweg tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg.

Behalve de Blankenburgtunnel onder de Nieuwe Waterweg krijgt de verbinding op de noordzijde ook een landtunnel van ruim 500 meter. Er komen drie rijstroken in elke richting. De aanleg start in september 2018 en wordt uiterlijk 2024 opengesteld.