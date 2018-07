Oude tram RTM-museum rijdt bezoekers over de Brouwersdam

Een tram van Rotterdam naar de Zuid-Hollandse eilanden. Je kan het je haast niet voorstellen, maar vroeger reed deze tram er toch echt. De Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) voerde deze ritjes in de vorige eeuw uit. Vanuit het RTM-museum in Ouddorp vertrekken nu drie keer per week trams die een gedeelte van deze route rijden.

"Als we de oudere mensen moeten geloven, moesten ze daar wel vijf uur voor uittrekken", zegt Sam de Haan van het RTM-museum in Ouddorp. Het museum staat in het teken van de trammaatschappij, die ruim vijftig jaar de belangrijkste vervoerder was op de Zuid-Hollandse eilanden.

"Er was 200 kilometer aan spoor, waar de tram overheen reed", vertelt De Haan. In 1966 reed de laatste tram van RTM. De tram was niet snel genoeg en door de aanleg van de Deltawerken werd de tramlijn overbodig. Na een fusie eind jaren zeventig hield de maatschappij definitief op te bestaan.

Maar het museum heeft meer dan informatie over de oude tramlijnen. Er zijn ook oude locomotieven, rijtuigen en goederenwagons uitgestald. En het paradepaardje van het museum: een rit in een oude tram, van Goeree-Overflakkee naar Zeeland en weer terug.

De tramritten voeren over de Brouwersdam en zijn gewild. "Het is hartstikke druk met toeristen", zegt hoofdconducteur Harry van Dort. Hij is al elf jaar conducteur op de tram tussen Ouddorp en Scharendijke. "Ik kom daarvoor graag naar Ouddorp. Het is een eind rijden, want ik woon in Bleiswijk, maar het is altijd erg leuk."

De tram is woensdag zo goed als vol. "We zitten nu in het hoogseizoen", verklaart Van Dort de drukte. "En de vakanties zijn begonnen."

Liefhebbers die ook eens een tochtje willen maken in deze oude tram, zijn op woensdag, donderdag en zaterdag welkom bij het RTM-museum.