Deel dit artikel:











A4 weer open na ongeluk bij Ketheltunnel Er zouden vijf auto's tegen elkaar gebotst zijn. Foto:Rijkswaterstaat

Vijf auto’s zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de A4 richting Rotterdam. Daardoor was de weg sinds 13:30 uur afgesloten voor verkeer. Rond 17:00 uur is de weg weer volledig vrijgegeven.

Het ongeluk gebeurde op de snelweg richting Rotterdam tussen Delft en Vlaardingen-Oost, net na de Ketheltunnel. Verkeer kon omrijden via de A13. Rond 16:00 uur was er één rijstrook nog dicht.