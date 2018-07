Sloop Wielewaal mag doorgaan

De sloop van een deel van de Rotterdamse wijk Wielewaal mag doorgaan. De rechter heeft bezwaren van de huurdersvereniging, bewonersvereniging, wooncorporatie en bijna tweehonderd bewoners tegen corporatie Woonstad en de gemeente van de hand gewezen.

De tegenstanders wilden dat de huidige plannen zouden worden stilgelegd en er verder gegaan zou worden met hun alternatieve plan voor behoud van de wijk. Volgens de rechter is niet gebleken dat de sloopplannen in strijd zijn met de Woningwet.