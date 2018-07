Deel dit artikel:











Man in glazenwassersbak gered van 12e verdieping Erasmus MC De man wordt gered (Foto: MediaTV) Foto: Erasmus MC

Een medewerker van een kitbedrijf is woensdagmiddag vast komen te zitten op 12e verdieping van het Erasmus MC aan de 's-Gravendijkwal in Rotterdam. Volgens de brandweer ontstonden er technische problemen in de bak aan de gevel.

De man kon geen kant op en hing op de een na hoogste etage van het ziekenhuis. Een speciaal brandweerteam om mensen te bevrijden die vastzitten op een hoge plek werd ingeschakeld en heeft de man naar beneden gebracht.