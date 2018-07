Personeelstekort bij Dordts ziekenhuis: deel verloskunde gesloten

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht heeft een van de verloskamers gesloten vanwege een tekort aan personeel. "Maar we hebben nog niemand hoeven verwijzen naar andere ziekenhuizen", zegt een woordvoerder.

Het komt wel vaker voor dat in de zomermaanden het ziekenhuis het rooster niet helemaal rond krijgt. Maar dit jaar is het erger dan andere jaren. "Het probleem wordt veroorzaakt door vakantie, ziekte en zwangere medewerkers", gaat de woordvoerder verder.

"Het komt erop neer dat het tekort aan gekwalificeerd personeel zo groot is, dat we niet alle verloskamers kunnen bemannen. Daarom hebben we voor het eerst dit besluit genomen." Er zijn nu nog zes verloskamers open. Ook is een deel van de kraamkamers gesloten.



Ziekenhuizen staan al geruime tijd te springen om gekwalificeerd personeel. "En dit soort omstandigheden maken het probleem alleen maar groter", zegt de woordvoerder. "Als je als afdeling normaal gesproken vier stagiairs kan opleiden, zijn dat er nu maar twee. Daardoor komen er ook nog eens minder nieuwe afgestudeerden bij. Het is een vicieuze cirkel."