Kraampjes vullen de straten van Ouddorp tijdens Toeristendag

Toeristen op Goeree-Overflakkee hoeven zich niet te vervelen. Niet alleen is er zon, zee en strand, maar woensdag is er ook een heuse Toeristendag. Een braderie van meer dan 130 kraampjes vult de straten van het centrum van Ouddorp.

Hoewel de naam doet vermoeden dat het vooral bedoeld is voor toeristen, vertelt Judith van de VVV op Goeree-Overflakkee dat dat niet zo is. "Het is natuurlijk ook voor de bewoners. Er is van alles: leuke eetgelegenheden, kleding, woondecoratie, speelgoed... het is heel breed."

Zo worden er op de markt verse boterbabbelaars gemaakt, die bezoekers kunnen kopen.



In het dorp is het woensdagmiddag een drukte van jewelste. "Hier kan ik de hele dag rondlopen", zegt een vakantieganger. Een man die met zijn vrouw over de braderie struint, heeft toch liever een biertje op het terras. Hij loopt met tassen in zijn hand door de straten. "Die zijn niet van mij, m'n vrouw is bezig."

De braderie staat woensdag tot 18:00 uur opgebouwd rondom de kerk van Ouddorp. "Het is gezellig druk. We zijn zeer tevreden en het weer werkt mee." Ook over twee en vier weken wordt op woensdag de braderie opgebouwd.