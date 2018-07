Excelsior Barendrecht heeft zich versterkt met Destiny Snoek en Senna El Messaoudi. De eredivisionist haalde eerder ook al Richard Mank als trainer.

Mank volgde Sander Luiten op, die verkaste naar het vrouwenelftal van PSV.

Excelsior Barendrecht eindigde vorig seizoen in de reguliere competitie op de laatste plek in de eredivisie. Daarna werd de ploeg ook laatste in Poule B met slechts één overwinning