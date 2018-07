Deel dit artikel:











Man zwaargewond bij bedrijfsongeval Bleiswijk Foto: Spa-Media

Een man is woensdagmiddag in Bleiswijk zwaargewond geraakt bij een bedrijfsongeluk. Hij kwam volgens de politie bij het bedrijf aan de Eendendreef vast te zitten in een container waarin machines onder hoge druk worden schoongemaakt.

De man is uit de container gehaald. Later moest hij gereanimeerd worden. Hoe het nu met hem gaat is niet duidelijk. De hulpdiensten hebben het slachtoffer behandeld. Het slachtoffer is met spoed en onder begeleiding naar het ziekenhuis vervoerd.