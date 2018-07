Deel dit artikel:











Dirk zegt sorry tegen 'misbruikte' medewerker De supermarkt in Alblasserdam.

Supermarktketen Dirk heeft excuses aangeboden aan de ‘misbruikte’ medewerker uit Alblasserdam. Eerder vandaag was er ophef rondom de supermarktketen. In een video was te zien hoe een Dirk-medewerker met een donkere huidskleur in de hitte buiten onkruid rondom het filiaal moest verwijderen. “We hebben onvoldoende rekening gehouden met de warmte”, laat een woordvoerder weten.

Op dit moment is Dirk in gesprek met de medewerker en zijn familie. Volgens een familielid heeft de Dirk-medewerker een geestelijke beperking. Dirk laat weten dat de werkzaamheden met deze temperaturen niet meer uitgevoerd hoeven worden.

Lees ook: Ophef over 'misbruikte' Dirk-medewerker Alblasserdam Wel staat de supermarktketen nog steeds achter de keuze om de medewerker naar buiten te sturen om het onkruid te verwijderen. Op sociale media wordt de keten beschuldigd van racisme. “Wij kunnen het ons voorstellen dat dit racistisch kan overkomen, maar daar is geen sprake van. Deze werkzaamheden hadden we ook aan een blanke medewerker kunnen opdragen.” Schoonmaken voor ons heel normaal

Volgens Dirk bestaan de werkzaamheden van een vakkenvuller uit meer dan alleen het bijvullen van schappen. “Het is voor ons heel normaal om vakkenvullers schoonmaakwerkzaamheden te laten uitvoeren”. Wel zegt Dirk om in het vervolg meer rekening te houden met de temperaturen buiten de winkel. Volgens Dirk bestaan de werkzaamheden van een vakkenvuller uit meer dan alleen het bijvullen van schappen. “Het is voor ons heel normaal om vakkenvullers schoonmaakwerkzaamheden te laten uitvoeren”. Wel zegt Dirk om in het vervolg meer rekening te houden met de temperaturen buiten de winkel. ‘Als slaaf behandeld’

Een familielid van de Dirk-medewerker beklaagde zich op Facebook over het feit dat de man al vaker geklaagd zou hebben en als een slaaf behandeld wordt. Dirk neemt het incident hoog op. “We gaan kijken waarom hij zich zo voelt en waarom hij zich niet vrij voelt om naar de leidinggevende te stappen. Ook gaan we kijken hoe we dit kunnen verbeteren.” Een familielid van de Dirk-medewerker beklaagde zich op Facebook over het feit dat de man al vaker geklaagd zou hebben en als een slaaf behandeld wordt. Dirk neemt het incident hoog op. “We gaan kijken waarom hij zich zo voelt en waarom hij zich niet vrij voelt om naar de leidinggevende te stappen. Ook gaan we kijken hoe we dit kunnen verbeteren.”